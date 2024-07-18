Выходка дочери Киркорова предрешила судьбу отца - в очередном ролике для социальных сетей она обыграла, вероятно, самую скандальную выходку своего отца, за которою он оправдывался дольше, чем за "голую вечеринку" Ивлеевой.
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