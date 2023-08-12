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Рашид Хабибулин покинул должность ассистента генменеджера «Авангарда»

Клуб объявил об уходе функционера с должности ассистента генерального менеджера. Рашид Хабибулин был назначен исполняющим обязанности генерального менеджера «Авангарда» по ходу прошлого сезона КХЛ, заменив Алексея Волкова, решившего уйти из клуба.

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