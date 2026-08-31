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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сити», «Арсенал», «Халл», «Челси» набрали по 6 очков в 2 турах АПЛ, команда Марески лидирует. «МЮ» – 10-й, «Ливерпуль» – 13-й, «Вилла» и «Тоттенхэм» – в зоне вылета

Четыре команды АПЛ набрали по шесть очков по итогам двух первых туров сезона-2026/27. Максимальные показатели на старте чемпионата Англии у « Манчестер Сити », « Арсенала », « Халла » и « Челси ».

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