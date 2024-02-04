Представитель хуситов Сариа: США и Британия нанесли 48 ударов по Йемену

Авиация США и Британии нанесла 48 ударов по шести провинциям Йемена в ночь на воскресенье. Об этом в соцсети Х (бывшая Twitter) заявил военный представитель правящего на севере страны движения "Ансар Алла" Яхья Сариа.
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