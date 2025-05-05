Ученые создали новые коды для защиты квантовых компьютеров от ошибок

Работа опубликована в журнале Physical Review A. Квантовые компьютеры обещают революцию во многих областях, от разработки лекарств и материалов до криптографии и искусственного интеллекта, благодаря своей способности выполнять вычисления, недоступные классическим суперкомпьютерам.
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