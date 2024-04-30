Такер Карлсон опубликовал интервью с философом Дугиным

А

Александр

Умозрительный словоблуд. Не традиционные ценности, а коренный устои того, что создал русский народ на своей земле. С которой, кстати, его хотят согнать и уничтожить. Тут словечками не отобьешься. Запущенной в небо дубиной и косоворотками с сарафанами не удивишь. Традиционными стали Сарматы.