Видео длится около 20 минут.Pr Scr youtube.com/@TuckerCarlson--> Американский журналист Такер Карлсон, ставший широко известным после интервью с президентом Владимиром Путиным, опубликовал беседу с российским философом Александром Дугиным.
Такер Карлсон опубликовал интервью с философом Дугиным
Комментарии
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А
Александр
Умозрительный словоблуд. Не традиционные ценности, а коренный устои того, что создал русский народ на своей земле. С которой, кстати, его хотят согнать и уничтожить. Тут словечками не отобьешься. Запущенной в небо дубиной и косоворотками с сарафанами не удивишь. Традиционными стали Сарматы.
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