ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 642 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Сапожников
    Антанта это союз, который отвечал целиком и полностью интересам уже уходящему колониальному величию Англии, которая п...Как появилась Ант...
  • Татьяна Гладкова
    Присекать на корню желающих пробовать свои влажные желания и наклонности.Владелец типограф...
  • Александр
    Умозрительный словоблуд. Не традиционные ценности, а коренный устои того, что создал русский народ на своей земле. С ...Такер Карлсон опу...

Такер Карлсон опубликовал интервью с философом Дугиным

Такер Карлсон опубликовал интервью с философом Дугиным

Видео длится около 20 минут.Pr Scr youtube.com/@TuckerCarlson--> Американский журналист Такер Карлсон, ставший широко известным после интервью с президентом Владимиром Путиным, опубликовал беседу с российским философом Александром Дугиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Умозрительный словоблуд. Не традиционные ценности, а коренный устои того, что создал русский народ на своей земле. С которой, кстати, его хотят согнать и уничтожить. Тут словечками не отобьешься. Запущенной в небо дубиной и косоворотками с сарафанами не удивишь. Традиционными стали Сарматы.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх