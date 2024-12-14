Михаил Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Раисы Максимовой

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Раисы Максимовой, уход актрисы стал большой потерей для отечественной культуры, говорится на сайте кабмина.
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