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Эксперт из США Саймс предупредил зарвавшийся Запад о способности РФ «отменить» любую страну

Эксперт из США Саймс предупредил зарвавшийся Запад о способности РФ «отменить» любую страну

Глава «Центра национальных интересов» (Вашингтон), американский политолог Дмитрий Саймс в программе «Большая игра» на Первом канале предупредил зарвавшийся Запад о способности России «отменить» любую страну.

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