Спички - не игрушка

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Министр обороны Северной Кореи пообещал ядерную войну на полуострове

Министр обороны Северной Кореи пообещал ядерную войну на полуострове

  Если в Европе все хотят избежать ядерной войны, то в Азии ее уже считают неизбежной. По крайней мере, руководство Северной Кореи говорит об этом все более откровенно.

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