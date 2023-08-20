Министр обороны Северной Кореи пообещал ядерную войну на полуострове

Если в Европе все хотят избежать ядерной войны, то в Азии ее уже считают неизбежной. По крайней мере, руководство Северной Кореи говорит об этом все более откровенно.
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