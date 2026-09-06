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По итогам прошлого года количество долларовых миллиардеров в мире достигло 3795 человек

По итогам прошлого года количество долларовых миллиардеров в мире достигло 3795 человек

Это рекордный показатель, прирост к 2024 году составил 8,2%.6 сентября. /MEDIA TALK/. Это рекордный показатель, прирост к 2024 году составил 8,2%.

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