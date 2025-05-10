"Если бы не Россия, мы бы говорили с тобой по - немецки": британский политик напомнил Трампу историю Второй мировой войны

Известный британский политик Джордж Галлоуэй напомнил американскому президенту, что без СССР все говорили бы сейчас на немецком.
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