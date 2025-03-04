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ОПЕК+ сдалась: первое за три года повышение добычи потрясает нефтяной рынок

ОПЕК+ сдалась: первое за три года повышение добычи потрясает нефтяной рынок

На фоне невысоких котировок сырья внутренняя обстановка в ОПЕК+ довольно пикантна. Саудовская Аравия, всегда осторожный стабилизатор рынка, на прошлой неделе заявила, что не в восторге от спешного открытия нефтяного крана.

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