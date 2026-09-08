Фишинговые имитации "Госуслуг" и ФНС

Фишинговые имитации "Госуслуг" и ФНСФишинговые имитации писем от ФНС и «Госуслуг» обошли по эффективности корпоративные рассылки, став главной «наживкой» для сотрудников российских компанийСотрудников российских компаний завалило фальшивыми письмами от «Госуслуг» и ФНС.