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“Пандемия еще не закончилась”: Гинцбург сообщил об учащении случаев бессимптомного заболевания коронавирусом

Пандемия коронавируса еще не закончилась, вакцинация от COVID-19 актуальна, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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