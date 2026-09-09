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Царьград

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МИД России указывает на ошибку Запада в изоляции русских спортсменов

МИД России указывает на ошибку Запада в изоляции русских спортсменов

Мария Захарова, представитель МИД России, заявила, что Запад превратил олимпийское движение в политический инструмент, навредив мировому спорту.

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