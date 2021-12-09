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Под Волгоградом патологоанатом с цепочкой из зубов спутал в морге тела

Жители нескольких населенных пунктов Жирновского района Волгоградской области заявили о неподобающем поведении местного патологоанатома, который оскорбляет родственников покойных, халатно относится к своим обязанностям и даже перепутал тела в морге.

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