Путин поручил развить малый бизнес в Арктической зоне России

Президент России Владимир Путин поручил актуализировать параметры программ поддержки малого и среднего бизнеса для развития сервисной экономики в населённых пунктах Арктической зоны, говорится на официальном сайте Кремля.
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