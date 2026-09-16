Губернатор Воробьёв ввёл карантин из-за бешенства в Подмосковье

В Можайском округе введены меры из-за бешенства: на территории деревень, включая Чернево, запрещены перемещение животных и охота.
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