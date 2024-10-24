"Школа - не место для проповеди": Учительница с дуршлагом на голове впервые объяснила свой поступок

Вадим Кузнецов

Да, конечно. Магометанствовать - можно. Ходить в школу в мусорном мешке - можно. Вводить в школе закон божий - можно. Приставать к людям с христосом - можно. Проповедовать библейские сказания - тем более можно, и в дурдом никто за это не отправляет. По школам шляются попы в своей профессиональной "одежде" - это похвально. Мулла в чалме, конечно же, лучше, чем все остальные. Кстати, в России как-то состоялся "пастный ход" пастафарианцев, на них напали православные. Погромщикам НИЧЕГО не было. Прославился Дмитрий "Энтео" Цорионов: на улице нападал на людей, которые чем-то ущемили его "религиозные чувства". Тоже никто его не посадил. А по учительнице, которая показала абсурдность этого всего - дурка плачет? Ну да, всем можно, а ей нельзя? Вспомнилась цитата: "Религиозные убеждения - что-то вроде половых органов. Прекрасно, что они у вас они есть. Но совать их в лицо окружающим неприлично. И не вздумайте лезть с ними к моим детям!"