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"Школа - не место для проповеди": Учительница с дуршлагом на голове впервые объяснила свой поступок

"Школа - не место для проповеди": Учительница с дуршлагом на голове впервые объяснила свой поступок

Учительница, которая надела дуршлаг на голову во время урока и объявила себя адептом пародийной церкви, объяснила свой поступок: "Школа - не место для проповеди".

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Да, конечно. Магометанствовать - можно. Ходить в школу в мусорном мешке - можно. Вводить в школе закон божий - можно. Приставать к людям с христосом - можно. Проповедовать библейские сказания - тем  более можно, и в дурдом никто за это не отправляет. По школам шляются попы в своей профессиональной &quot;одежде&quot; - это похвально. Мулла в чалме, конечно же, лучше, чем все остальные. Кстати, в России как-то состоялся &quot;пастный ход&quot; пастафарианцев, на них напали православные. Погромщикам НИЧЕГО не было. Прославился Дмитрий &quot;Энтео&quot; Цорионов: на улице нападал на людей, которые чем-то ущемили его &quot;религиозные чувства&quot;. Тоже никто его не посадил. А по учительнице, которая показала абсурдность этого всего - дурка плачет? Ну да, всем можно, а ей нельзя? Вспомнилась цитата: &quot;Религиозные убеждения - что-то вроде половых органов. Прекрасно, что они у вас они есть. Но совать их в лицо окружающим неприлично. И не вздумайте лезть с ними к моим детям!&quot;
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1 час.
Вадим Кузнецов
Поп учить будет. И мулла. И раввин. Им можно. Не в дуршлаге, а в рясе, кипе, чалме. Чалма и кипа, конечно же, лучше дуршлага! Как сказал однажды всеми любимый Герман Греф, надо воспитывать квалифицированного потребителя. А кто лучше с этим справится?
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1 час.
Вадим Кузнецов
Да-да. Так и выросли. То ли дело при Батюшке-Царе (его еще любовно николашкой звали). Богохульство - каторжный срок на десять лет (ну прямо как сегодня - за &quot;оскобление чуфств верующих&quot;). Не сходил на исповедь - к тебе городовой в дверь ломится. Лепота сплошная и Православие! То ли дело верить в библейские сказания. И думать не надо - в библии все написано. И в дурдом никто не отправит...
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56 мин.

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