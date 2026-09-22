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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавай Ленард продлил контракт с «Торонто» на два года и 115 млн долларов

Кавай Ленард согласовал с «Торонто» двухлетнее продление контракта на 115 млн с опцией игрока на сезон-2028/29, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

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