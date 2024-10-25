🗣 В Симферопольском районе также выберут главу администрации Конкурс на замещение вакантной должности состоится в 10:00.
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🗣 В Симферопольском районе также выберут главу администрации Конкурс на замещение вакантной должности состоится в 10:00.