Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Из Новосибирска отправился очередной эшелон с призывниками

Из Новосибирска отправился очередной эшелон с призывниками

Очередной воинский эшелон с призывниками из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края отправился со станции «Новосибирск-Главный» в воинские части и подразделения восточных регионов страны.

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