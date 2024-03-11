Константинов: Иск Крыма к Украине по энергоблокаде составит 3,5 трлн рублей

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов выступил с заявлением о том, что полуостров может обратиться к Украину с требованием о получении практически 3,5 трлн рублей в связи с энергетической блокадой.
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