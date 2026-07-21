Алиев: Энергетическая инфраструктура России выводится из эксплуатации Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российская энергетическая инфраструктура активн.
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Алиев: Энергетическая инфраструктура России выводится из эксплуатации Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российская энергетическая инфраструктура активн.
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