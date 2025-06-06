Трамп ответил на критику Маска

Президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social прокомментировал недавнюю критику в свой адрес от Илона Маска, который ушел с поста главы департамента повышения эффективности государственногоПрезидент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social прокомментировал недавнюю критику в свой адрес от Илона Маска, который ушел с поста главы департамента повышения эффективности государственного управления (DOGE) по причине разногласий с Белым домом.