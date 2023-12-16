Минпромторг России и Мининвест Подмосковья посетили крупные предприятия в Мытищах

В Мытищах на крупных промышленных предприятиях с рабочим визитом побывали зампред правительства России — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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