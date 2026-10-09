Транзит локуса через нижние баги

Если вы приблизительно поняли, как локус контроля совершает транзит через верхние баги, давайте рассмотрим другой механизм: транзит через нижние баги.
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