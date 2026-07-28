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В Нижегородской области возбудили дело из-за цен на бензин

В Нижегородской области возбудили дело из-за цен на бензин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля, ФедералПресс. Нижегородское управление ФАС России возбудило дело в отношении сети заправок ESCO (работающей в том числе по франшизе «Газпромнефть») за необоснованный рост цен на бензин АИ-92 и АИ-95.

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