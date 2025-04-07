Турист, посетив Белоруссию, сравнил цены на продукты, жилье, транспорт: чем они удивили его в переводе на рубли Ольга БезродняяПосетив Белоруссию, российский турист решил сравнить цены на продукты питания и другие услуги в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии