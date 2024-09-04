Я встречаюсь с мужчиной, 3 года живем вместе. Я не работала, мужчина был против, (мол, женщина, сиди дома, готовь борщи), так как он дальнобойщик, работает по звонку, и нужно быть постоянно наготове, чтобы успеть собрать вещи и покушать с собой.
Как ваши мужья справляются с бытом, когда вы на работе?
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Елена Львовна
Что-то я не поняла... оба из одного села, она там будет работать, а он туда каждый день ездить к маме покушать? Бредятина
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17 час.
Элина Морозова
Да дело то не в этом. Ничего сам делать не хочет.
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17 час.
Елена Львовна
так приехал в эту же деревню или село и пошел к любимой женушке... Ну или более достоверные истории сочинять для запуска в интернет. тут и ежу понятно, что все высосано из пальца, чтобы только "тему развить". так тему развивать надо более грамотно!
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16 час.
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