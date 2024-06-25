Анна Марковская из Новоуральска сдала ЕГЭ на 300 баллов

На Урале установлен новый рекорд по результатам Единого государственного экзамена-2024. Анна Марковская, выпускница лицея № 56 в Новоуральске, стала одной из лучших в своем регионе, получив максимальные баллы по русскому и английскому языкам, а также по литературе.
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