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Анна Марковская из Новоуральска сдала ЕГЭ на 300 баллов

Анна Марковская из Новоуральска сдала ЕГЭ на 300 баллов

На Урале установлен новый рекорд по результатам Единого государственного экзамена-2024. Анна Марковская, выпускница лицея № 56 в Новоуральске, стала одной из лучших в своем регионе, получив максимальные баллы по русскому и английскому языкам, а также по литературе.

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