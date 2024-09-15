Торжественный запуск фуникулера состоялся в Нижегородском кремле

15 сентября 2024 года в Нижегородском кремле состоялся торжественный запуск фуникулера. В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина.
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