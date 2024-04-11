✔️ Подъездную дорогу к ж/д станции Керчь – Южная построят к марту 2025 года Как сообщили в Минтрансе Крыма, протяженность объекта составляет около 1,5 километра.
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✔️ Подъездную дорогу к ж/д станции Керчь – Южная построят к марту 2025 года Как сообщили в Минтрансе Крыма, протяженность объекта составляет около 1,5 километра.