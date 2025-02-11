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41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» похвасталась фигурой в купальнике

41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» похвасталась фигурой в купальнике

Экс-участница «Фабрики звезд 1» Саша Савельева похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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