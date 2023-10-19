В Красноярском крае сотрудники полиции вместе с общественниками предостерегают местных жителей от мошенничества

В Канске в рамках проводимой в Красноярском крае акции «Стоп-мошенники!» участковые уполномоченные полиции при поддержке членов общественного совета при МО МВД России «Канский» и дружинников предостерегают местных жителей от уловок аферистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии