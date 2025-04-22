Как засолить горбушу в домашних условиях: быстрые и вкусные рецепты

Горбуша — настоящий кладезь витаминов и полезных микроэлементов. Как засолить ее в домашних условиях? На что нужно обращать внимание при выборе рыбы, какие способы засолки самые простые и эффективные, какие специи можно добавить и как закуску в готовом виде подать на стол, — читайте на «‎‎Ленте.