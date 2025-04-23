РИА: задержанная сотрудница Русского дома в Бишкеке работает там с 2024 года

В Русском доме Бишкека, комментируя арест сотрудницы в городе Ош, заявили, что она работает там с 2024 года, а сама организация функционирует исключительно в рамках межправительственного соглашения России и Киргизии.
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