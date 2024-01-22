Ясно, почему он скрывал: инсайдер раскрыл 2 привычки Чимина, о которых не знают АРМИ

Как вы думаете, что могут скрывать кумиры, о которых, казалось бы, вы знаете абсолютно все? Звезды находятся под камерами каждый день, рассказывают о своей рутине, о своих мыслях и мечтах, о планах и переживаниях.
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