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Bloomberg: следующий раунд переговоров по Украине после встречи в саудовской Джидде может состояться в сентябре в Индии

Следующий раунд переговоров по Украине после встречи в Джидде может пройти в сентябре в Индии. Соответствующую информацию распространило агентство Bloomberg.

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