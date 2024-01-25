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Откуда у евреев появились фамилии-аббревиатуры?

Откуда у евреев появились фамилии-аббревиатуры?

Еврейские фамилии-аббревиатуры — оригинальное явление, которого не наблюдается у других народов. Причем, появились они еще в Раннем Средневековье, когда варвары делили наследство Римской империи, а славяне только создавали первые родо-племенные союзы.

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