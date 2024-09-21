С праздником, с Рождеством Пресвятой Богородицы!🙏🏻 Пусть Пресвятая Богородица охраняет семью и дом от всех неприятностей, от бед и злых поступков.
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С праздником, с Рождеством Пресвятой Богородицы!🙏🏻 Пусть Пресвятая Богородица охраняет семью и дом от всех неприятностей, от бед и злых поступков.