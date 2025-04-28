Акинфеев рассказал о своей необычной традиции на стадионе ЦСКА

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей необычной традиции на стадионе московского клуба. «Каждое утро я захожу на стадион и прохожу мимо фотографий команд ЦСКА разных годов и легенд нашего клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии