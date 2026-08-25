Сбер рассказал про ИИ-решение для раннего выявления опустынивания

Деградация земель уже приводит к ежегодным потерям мировой экономики, сопоставимым с 10% глобального ВВП, а при сохранении текущих тенденций человечеству может остаться около 60 лет сельскохозяйственного производства.
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