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Газета.ру

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Сбер рассказал про ИИ-решение для раннего выявления опустынивания

Сбер рассказал про ИИ-решение для раннего выявления опустынивания

Деградация земель уже приводит к ежегодным потерям мировой экономики, сопоставимым с 10% глобального ВВП, а при сохранении текущих тенденций человечеству может остаться около 60 лет сельскохозяйственного производства.

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