В Минобороны России отчитались о ликвидации 21 украинского беспилотника

По предварительной информации, никто не пострадалМинобороны сообщило об уничтожении за ночь 21 беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.
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