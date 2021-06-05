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Слуцкая о спортивных секциях: «Мы хотим, чтобы все было бесплатно, но так не будет. В той же Америке нет понятия «муниципальная школа»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своей работе в Московской областной думе, а также поделилась мнением о спортивных школах в России за рубежом.

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