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Бюстодержатели. Самая волнующая часть женского гардероба отмечает день рождения

Бюстодержатели. Самая волнующая часть женского гардероба отмечает день рождения

109 лет назад был впервые выдан патент на бюстгальтер Первый прообраз современного бюстгальтера Первая четверть ХХ века Первая четверть ХХ века Первая четверть ХХ века Конец 1930-х 1950-е 1950-е 1950-е Первые бюстгальеры / Фото: Wikimedia Commons, pikabu.

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