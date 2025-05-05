Минэкономразвития: зарплаты россиян вырастут на 51,15 % за четыре года

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Согласно проекту прогноза социально-экономического развития России на 2026–2028 годы, подготовленному Минэкономразвития, среднемесячная номинальная заработная плата россиян до удержания НДФЛ, с учетом премий и надбавок должна увеличиться на 51,15 % в течение четырех лет.