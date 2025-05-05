ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Минэкономразвития: зарплаты россиян вырастут на 51,15 % за четыре года

Минэкономразвития: зарплаты россиян вырастут на 51,15 % за четыре года

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Согласно проекту прогноза социально-экономического развития России на 2026–2028 годы, подготовленному Минэкономразвития, среднемесячная номинальная заработная плата россиян до удержания НДФЛ, с учетом премий и надбавок должна увеличиться на 51,15 % в течение четырех лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх