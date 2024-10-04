Отличная подвеска, эталонная эргономика, стойкий кузов – крутой хэтч за 700 т.р.

В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев находит на вторичном рынке такие пятидверные хэтчбеки, которые спустя много лет сохраняют значительную часть ресурса и вполне могут рассматриваться к покупке.
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