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"Перемога" отменяется: По России ударили в тылу и на Ближнем Востоке? Эксперт внёс ясность

Последние дни ознаменовались ударами по Курской АЭС и якобы прилётом на нашей базе в Сирии. Возник закономерный вопрос: по России ударили в тылу и на Ближнем Востоке? Эксперт внёс ясность, и становится понятным, что "перемога" отменяется.

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