"Перемога" отменяется: По России ударили в тылу и на Ближнем Востоке? Эксперт внёс ясность

Последние дни ознаменовались ударами по Курской АЭС и якобы прилётом на нашей базе в Сирии. Возник закономерный вопрос: по России ударили в тылу и на Ближнем Востоке? Эксперт внёс ясность, и становится понятным, что "перемога" отменяется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии