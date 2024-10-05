"Перемога" отменяется: По России ударили в тылу и на Ближнем Востоке? Эксперт внёс ясность

Последние дни ознаменовались ударами по Курской АЭС и якобы прилётом на нашей базе в Сирии. Возник закономерный вопрос: по России ударили в тылу и на Ближнем Востоке? Эксперт внёс ясность, и становится понятным, что "перемога" отменяется.