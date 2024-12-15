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МО РФ сообщило о рядовом Корзуне, уничтожившем отряд ВСУ в опорнике

МО РФ сообщило о рядовом Корзуне, уничтожившем отряд ВСУ в опорнике

В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что военнослужащему Дмитрию Корзуну удалось оказать помощь штурмовикам в захвате опорника на одном из участков линии боевого соприкосновения.

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